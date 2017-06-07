В Никольском рецидивист зарезал мужчину в ходе конфликта из-за собаки

Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за поножовщину.

Вечером в среду, 23 августа, от 83-летней жительницы города Никольское поступило сообщение о том, что она обнаружила своего 47-летнего сына лежащим в квартире одного из домов по Школьной улице в крови без сознания. Об этом стало известно Piter.TV.

Полиция обнаружила труп мужчины по указанному адресу. Подозреваемый в нанесении ему увечий был задержан по "горячим следам" в парадной того же дома: им оказался 40-летний неработающий местный житель, который, как было установлено, в ходе продолжающегося конфликта из-за собаки нанес погибшему 3 удара ножом в руку и 1 удар ножом в бок на лестничной клетке, после чего скрылся с места происшествия. В отношении задержанного. составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также установлено, что в 2014 году подозреваемый в ходе конфликта с женщиной в лесополосе около на Приморском шоссе нанёс последней множественные удары ножом в область расположения жизненно важных органов, лицо, шею, грудь. От полученных телесных повреждений смерть пострадавшей наступила на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти мужчина ударил подростка кирпичом по голове во время ссоры.

Фото: Piter.TV