В Ленобласти мужчина ударил подростка кирпичом по голове во время ссоры

Возбуждено уголовное дело.

Утро в среду, 23 августа, из квартиры одного из домов по Школьной улице в посёлке Терволово Гатчинского района был госпитализирован 17-летний подросток с оскольчатым вдавленным переломом лобной кости справа в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно Piter.TV.

Как пояснил пострадавший, примерно в 03:00 у парадной дома по Ленинградской улице знакомый ударил его кирпичом по голове в результате внезапно возникшей ссоры. Вечером того же дня 25-летнего подозреваемого задержали "по горячим следам".

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обнаружили бидон с патронами в лесном массиве.

Фото: Piter.TV