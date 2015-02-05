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В Ленобласти обнаружили бидон с патронами в лесном массиве
Сегодня, 16:33
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В Ленобласти обнаружили бидон с патронами в лесном массиве

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Как выяснилось, боеприпасы частично пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина обнаружил 20-литровый бидон с патронами разного калибра в лесу у посёлка Чулково (Ленобласть). Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Находка находилась в нескольких метрах от трассы "Скандинавия". Всего прибывшие на место специалисты обнаружили 1764 патрона. Как выяснилось, боеприпасы частично пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело. Владельца боеприпасов разыскивают правоохранители.

Ранее мы сообщили о том, что водитель свадебного кортежа открыл стрельбу на Почтамской.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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