В Ленобласти обнаружили бидон с патронами в лесном массиве

Как выяснилось, боеприпасы частично пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина обнаружил 20-литровый бидон с патронами разного калибра в лесу у посёлка Чулково (Ленобласть). Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Находка находилась в нескольких метрах от трассы "Скандинавия". Всего прибывшие на место специалисты обнаружили 1764 патрона. Как выяснилось, боеприпасы частично пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело. Владельца боеприпасов разыскивают правоохранители.

Ранее мы сообщили о том, что водитель свадебного кортежа открыл стрельбу на Почтамской.

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