Житель Подмосковья стрелял из Toyota в составе кортежа новобрачных на Почтамской

В четверг, 17 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что заявитель слышал звуки выстрелов со стороны кортежа новобрачных на Почтамтской улице. Предположительно стреляли из чёрной Toyota Camry. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе действия плана "Перехват" у дома №40 по Английской набережной, нарядом был установлен указанный автомобиль под управлением 34-летненго жителя Московской области, у которого был обнаружен и изъят принадлежащий ему травматический пистолет.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV