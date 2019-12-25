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Житель Подмосковья стрелял из Toyota в составе кортежа новобрачных на Почтамской
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Житель Подмосковья стрелял из Toyota в составе кортежа новобрачных на Почтамской

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В четверг, 17 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что заявитель слышал звуки выстрелов со стороны кортежа новобрачных на Почтамтской улице. Предположительно стреляли из чёрной Toyota Camry. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе действия плана "Перехват" у дома №40 по Английской набережной, нарядом был установлен указанный автомобиль под управлением 34-летненго жителя Московской области, у которого был обнаружен и изъят принадлежащий ему травматический пистолет.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей,

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