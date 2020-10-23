В Купчино мужчина выбросил из окна сожительницу

Его задержали по горячим следам.

В Купчино мужчина выбросил из окна квартиры свою сожительницу. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Инцидент произошел в ночь на 26 августа в доме на Купчинской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Фрунзенскому району обнаружили под окнами дома 43-летнюю женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавшая заявила, что ее выбросил из окна квартиры мужчина. Его задержали по горячим следам. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что корреспондентку международной телекомпании "Аль-Джазира" избил неизвестный в Петербурге.

Фото: Piter.tv