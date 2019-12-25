Корреспондентку международной телекомпании "Аль-Джазира" избил неизвестный в Петербурге

Вечером четверга, 24 августа, в Невском районе Петербурга неизвестный нанес побои корреспондентке международной телекомпании "Аль-Джазира" из Москвы. Об этом стало известно Piter.TV.
41-лентяя женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей правой височной области в удовлетворительном состоянии. Она отпущена домой после оказания медицинской помощи.
Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержаны сотрудники полиции, которые избили супружескую пару.
Фото: Piter.TV
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