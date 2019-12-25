Корреспондентку международной телекомпании "Аль-Джазира" избил неизвестный в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

Вечером четверга, 24 августа, в Невском районе Петербурга неизвестный нанес побои корреспондентке международной телекомпании "Аль-Джазира" из Москвы. Об этом стало известно Piter.TV.

41-лентяя женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей правой височной области в удовлетворительном состоянии. Она отпущена домой после оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержаны сотрудники полиции, которые избили супружескую пару.

Фото: Piter.TV