В Петербурге задержаны сотрудники полиции, которые избили супружескую пару

Супруги были задержаны за совершение административного правонарушения.

Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п.п. "а,б,г" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту причинения телесных повреждений петербуржцам. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

По версии следствия, 3 августа 2023 года на улице Маршала Казакова полицейские задержали супружескую пару за совершение административного правонарушения. В отношении задержанных полицейские применили наручники и распылили содержимое газового баллончика в лицо мужчины, после чего поместили их в салон служебного автомобиля, где нанесли мужчине множественные удары по голове. Доставив потерпевших к отделу полиции, сотрудники полиции вновь избили потерпевшего и ударили ногой его супругу.

Двое полицейских отдельной роты ППСП УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее на Piter.tv: Бывшего главу Приладожского городского поселения Подпорожского района Ленобласти Артёма Желудова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Фото: Piter.tv