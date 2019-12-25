Экс-главу Приладожского поселения задержали

В администрации Шлиссельбургского городского поселения и в квартире подозреваемого прошли обыски.

Бывшего главу Приладожского городского поселения Подпорожского района Ленобласти Артёма Желудова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба региионального следственного управления Следственного комитета.

Разбирательства стартовали из-за непроведённой государственной экспертизы проектой документации, предназначенной для строительства многоквартирного дома на Садовой улице, 2, корпус 3, в Приладожском. За разрешение на ввод объекта отвечал эксплуатацию комитет госстройнадзора и государственной экспертизы. Несмотря на нарушения, 28 июня 2017 года Желудов единолично подписал разрешение. В результате выяснилось, что в ходе строительства здания было допущено несколько существенных нарушений, которые не устранили вовремя по вине руководителя. Кроме того, суд принял во внимание тот факт, что в здании размещаются квартиры для детей-сирот и несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей.Также установлено, что в ближайшем частном доме случилось подтопление от напора отводимых от объекта грунтовых вод.

Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. В администрации Шлиссельбургского городского поселения и в квартире подозреваемого прошли обыски.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали гендиректора компании, организовавшей смертельную экскурсию диггеров.

Фото: Piter.TV