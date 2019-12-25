В Петербурге задержали гендиректора компании, организовавшей смертельную экскурсию диггеров

Фирма "Спутник" отвечала за организацию опасного мероприятия.

Гендиректор фирмы "Спутник" Александр Ким задержан в Петербурге в рамках уголовного дела о гибели диггеров на экскурсии по московским коллекторам. Об этом пишет ТАСС.

Отметим, что "Спутник" отвечал за организацию опасного мероприятия. В Северной столицы расположен головной офис фирмы.

Напомним, что 20 августа в столице пропали 8 человек после спуска подземелье у реки Неглинки. Тела половины из них уже найдены и опознаны. В офисах компаний, которые также причастны к организации экскурсии по коллекторам, проходят обыски.

Ранее мы сообщили о том, что в в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе.

Фото: Piter.TV