СМИ: в Москве обнаружили тело пятого диггера, погибшего в коллекторе

Тело найдено вблизи того места, где ранее было обнаружен еще один погибший.

В акватории Москвы-реки специалисты нашли тело пятого участника экскурсии по коллекторам. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы по городу. В СМИ заметили, что жертва находилась на месте впадения коллектора в водоем в районе парка "Зарядье". Ранее в том же районе было обнаружено и тело четвертого диггера.

Напомним, что ранее представитель экстренных служб по российской столице пояснил, что в ходе воскресной экскурсии 20 августа по коллекторам участвовали восемь человек. В общей сложности на мероприятие записались более 20 желающих. Большинство из них впоследствии отказались от прогулки из-за прогноза о сильном дожде. В результате тела двух подростков-диггеров обнаружили в Москве-реке. Вечером того же дня спасатели достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. В 5:35 утра по московскому времени найдено тело мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Супруги из Петербурга погибли в Москве во время экскурсии с диггерами.

Фото и видео: Telegram / 112