Супруги из Петербурга погибли в Москве во время экскурсии с диггерами

Семейную пару нашли в Москве-реке неподалёку от парка "Зарядье".

В Москве установили личности ещё двух участников смертельной экскурсии с диггерами. Двое погибших – 63-летний мужчина и 64-летняя женщина – супруги из Петербурга, которые последнее время проживали в Подмосковье и работали в банке.

Как узнал Telegram-канал "112", спасатели обнаружили тела Андрея и Елены Ф. вчера ближе к вечеру. Семейную пару нашли в Москве-реке неподалёку от парка "Зарядье".

Также днём 21 августа там же обнаружили тела трёх подростков. Как и другие участники экскурсии "Тайны московского подземелья", они утонули в результате сильного ливня.

На данный момент известно о пяти погибших, ещё шестеро числятся пропавшими без вести.

Фото: pxhere