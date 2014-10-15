Родственница погибших диггеров дала комментарий о семье

Мужчина вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником пропали во время экскурсии по московским коллекторам.

Родственница пропавшего диггера подтвердила, что он вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником пропали во время экскурсии по московским коллекторам. Женщина рассказала о семье телеканалу "360".

Собеседница журналистов отметила, что глава семейства любил экстрим и недавно вернулся с Камчатки вместе с дочерью. Напомним, что утром 21 августа у парка "Зарядье" были обнаружены трупы двух погибших в ходе злополучной экскурсии подростков. Тело другой школьницы с пробитой головой находилось у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

Предполагается, что в состав экскурсионной группы вошло 8 диггеров. В связи с ливнем в туннелях поднялась вода, многих экстремалов могло смыть водой. Основная их часть числится пропавшими без вести.

Ранее мы сообщили о том, что на 21-ом этаже дома в Москве загорелась квартира.

Фото: Pxhere