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Родственница погибших диггеров дала комментарий о семье
Сегодня, 14:56
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Родственница погибших диггеров дала комментарий о семье

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Мужчина вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником пропали во время экскурсии по московским коллекторам.

Родственница пропавшего диггера подтвердила, что он вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником пропали во время экскурсии по московским коллекторам. Женщина рассказала о семье телеканалу "360".

Собеседница журналистов отметила, что глава семейства любил экстрим и недавно вернулся с Камчатки вместе с дочерью. Напомним, что утром 21 августа у парка "Зарядье" были обнаружены трупы двух погибших в ходе злополучной экскурсии подростков.  Тело другой школьницы с пробитой головой находилось у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

Предполагается, что в состав экскурсионной группы вошло 8 диггеров. В связи с ливнем в туннелях поднялась вода, многих экстремалов могло смыть водой. Основная их часть числится пропавшими без вести.

Ранее мы сообщили о том, что на 21-ом этаже дома в Москве загорелась квартира.

Фото: Pxhere

Теги: новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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