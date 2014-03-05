В Москве два диггера погибли после ливня

Группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам.

В Москве два пропавших на экскурсии по подземным коллекторам диггера погибли после ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел у Москвы-реки. Группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам. Они находились там во время сильного ливня, который обрушился на столицу. На связь никто из них не выходил.

В реке нашли тела мужчины и женщины. Их личности не устанавливаются. Также в группе были подростки 15-17 лет. По предварительным данным, среди пропавших в коллекторе может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, а также его дочь и племянник.

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