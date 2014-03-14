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В Подмосковье пресекли попытки атаки беспилотников

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Беспилотники сбили в районе населенного пункта Покровское и над территорией Истринского района.

В Московской области пресекли попытки атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Первое сообщение об атаке беспилотника поступило утром 21 августа около 06:50. Его обнаружили и сбили дежурные силы ПВО. Дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское. В результате инцидента никто не пострадал.

Спустя более часа поступило сообщение о другом беспилотнике в районе Подмосковья. Его уничтожили над территорией Истринского района.

Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: атака, беспилотник, пво, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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