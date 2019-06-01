На 21-ом этаже дома в Москве загорелась квартира

Известно, что при возгорании в помещении находились двое детей.

На Дмитровском шоссе произошёл пожар в многоэтажке. Огонь вспыхнул на 21-ом этаже дома № 165Е, к1. Об этом сообщил источник телеканала "360" в экстренных службах.

Чёрные клубы дыма очевидцы заметили с балкона. Известно, что при возгорании в квартире находились двое детей. Общая площадь пожара составила 40 кв.м.

Позже стало известно, что спасатели вытащили из огня троих человек. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что эвакуация из Москва-Сити затронула более 5 тыс. человек.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)