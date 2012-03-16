Эвакуация из Москва-Сити затронула более 5 тыс. человек

Информация о ЧП поступила на дежурный пульт в 11:43: было сообщено о прилёте БПЛА на Пресненской набережной, дом 10.

После информации от анонима о якобы обнаружении БЛПА на территории Москва-Сити была проведена эвакуация. По данным источника телеканала "360", из одной башни удалось вывести всех проживающих, а из двух других − более 5 тыс. человек.

Отметим, что неизвестный представился министром экономики России. Информация о ЧП поступила на дежурный пульт в 11:43: было сообщено о прилёте БПЛА на Пресненской набережной, дом 10.

Сотрудники МЧС проверили IQ-квартал и ТЦ "Афимолл Сити", но не нашли признаков падения дрона.

Ранее губернатор Московской области прокомментировал запуск МЦД-3.

Фото: РИА "Новости"