Губернатор Московской области прокомментировал запуск МЦД-3

В Москве и Подмосковье запущен маршрут МЦД-3. Церемонию в четверг, 17 августа, провели президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Как отметил последний, проект стал крупным и важным для региона. Слова руководителя передают телеканал "360".

Отметим, что в Подмосковье находятся 50% станций диаметра. Проект охватывает свыше 1 млн человек, проживающих вблизи. К следующему году это число только возрастёт. Воробьёв выразил благодарность президенту, мэру столицы и РЖД, а также подчеркнул, что МЦД выступает стратегическим проектом, который обеспечивает новые скорости, высокое качество составов и ж/д станций.

МЦД-3 „Зеленоград — Раменское" запущен! Спасибо президенту за поддержку такого крупного и важного для Подмосковья проекта. Это долгожданное событие для Химок, Раменского, Жуковского и Люберец, где живут почти миллион человек, а к 2030 году население увеличится в почти 2 раза. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области