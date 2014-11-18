Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска

Глава России оценил возможность строительства более комфортных маршрутов для туристов.

Российский президент Владимир Путин во время запуска движения по Московскому центральному диаметру-3 предложил коллегам построить Высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера, Луганска и Донецка. Дополнительно глава государства также пообещал поговорить с белорусским лидером Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали "Москва — Минск". По мнению политика, такой маршрут стал бы очень популярным у соотечественников, а также граждан соседней страны. Он добавил, что сейчас фиксируются хорошие темпы по строительству проектов Союзного государства.

Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live