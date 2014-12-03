Путин отметил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава

Глава РФ рассказал о просчетах в поставках рыбной продукции по регионам.

Российский президент Владимир Путин отметил, что жители страны ежегодно в среднем потребляют рыбы на 5,4 килограмма меньше рекомендуемой нормы, установленной министерством по здравоохранению. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на правительственном заседании. Далее политик передал слово для доклада руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. Президент добавил, что для созранения здоровья человеку важно не только заниматься спортом и физической культурой, но также и полноценно питаться. В том числе, речь идет и об употреблении морепродуктов.

Потребление рыбы составило у нас 22,6 кг на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 кг на человека. Илья Васильевич, что нам мешает добиться нужного результата? Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что в России есть проблемы с доставкой рыбной продукции не только с Дальнего Востока, но также и из Мурманска.

Росрыболовство призвало финансово поддержать рыбаков Азово-Черноморского бассейна.

Фото и видео: Правительство России