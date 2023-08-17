Росрыболовство призвало финансово поддержать рыбаков Азово-Черноморского бассейна

Илья Шестаков рассказал о сложностях промысла в регионе.

Росрыболовство призвало правительство страны финансово поддержать местных рыбаков из Азово-Черноморского бассейна. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Чиновник заметил, что такая мера помощи важна для того, чтобы регион мог сохранить рабочие места и компании.

Мы считаем важным поддержать их, чтобы сохранить рабочие места и сами рыболовные компании. Там сумма небольшая - порядка 220 млн рублей на следующий год. Просим поддержать. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Глава профильного ведомства отметил, что специалисты из Азово-Черноморского бассейна в силу объективных причин испытывают сложности, а промысел на данных территориях затруднен.

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Фото и видео: Правительство России