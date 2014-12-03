Госбюджет РФ может получить 340 млрд рублей от крабовых аукционов

Илья Шестаков рассказал о том, какие вложения Росрыболовство сделает в федеральную казну.

Российский государственный бюджет может получить 340 млрд рублей в 2023 году от крабовых аукционов, которые планируется провести в рамках второго этапа инвестиционных квот. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Вышли подзаконные акты для проведения второго этапа программы инвестиционных квот и крабовых аукционов. Аукционы в этом году проведем. Крабовые аукционы принесут в казну не менее 340 млрд рублей и простимулируют строительство инфраструктуры. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

После завершения второго этапа на территории страны будут перерабатываться до 80% уловов. Эксперт уточнил, что по сути специалисты будут уходить от сырьевой модели развития рыбохозяйственного комплекса. Сейчас властями предполагается строительство шести логистических комплексов, которые позволят качественно хранить продукцию и в дальнейшем планомерно транспортировать ее на внутренние и внешние рынки.

Росрыболовство предложило субсидировать ж/д перевозки горбуши для повышения ее доступности.

Фото и видео: Правительство России