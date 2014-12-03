Росрыболовство предложило субсидировать ж/д перевозки горбуши для повышения ее доступности

Илья Шестаков рассказал о том, что программу следует расширить.

Росрыболовство предлагает ввести субсидирование железнодорожных перевозок горбуши, эта мера позволит сделать ее более доступной для потребителей. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков. Чиновник пояснил, что на текущий момент такая программа работает для социально значимых видов рыбной продукции из минтая.

И мы уже видим результат. За год вырос объем перевозки минтая в центральную часть России в два раза. Мы предлагаем расширить эту меру и на горбушу. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Глава профильного ведомства отметил, что горбуша - это недорогой и самый массовый вид тихоокеанских лососевых, поэтому продукция ориентирована именно на внутренний рынок и очень востребована у потребителя.

Росрыболовство ожидает в 2023 году второй по объему в истории вылов лососевых.

Фото и видео: Правительство России