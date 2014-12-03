Росрыболовство ожидает в 2023 году второй по объему в истории вылов лососевых

Илья Шестаков рассказал о прогнозах экспертов по вылову рыбных ресурсов.

Росрыболовство ожидает в 2023 году второй в истории страны по объему вылов лососевых - около 600 тысяч тонн, по состоянию на 15 августа общий вылов данного ресурса достиг отметки в 528 тысяч. тонн. Показатель в три раза превышает статистику 2022 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков.

Путина развивается успешно. Это будет второй по объему вылов лососевых за всю историю наблюдений. В 2018 году было 676 тыс. тонн, в этом году у нас прогноз - где-то 600 тысяч. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Эксперт добавил, что лососевая путина имеет большое социально-экономическое значение для регионов Дальнего Востока и для отечественного потребителя в целом. В 2023 году Росрыболовство ожидает одну из лучших лососевых путин, вылов прогнозировался в объеме более 500 тысяч тонн.

В России вылов рыбы с начала года вырос на 13%.

Фото и видео: Правительство России