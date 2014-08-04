В Росрыболовстве заявили, что санкции не затронули рыбную отрасль

Илья Шестаков оценил работу по строительству судов.

В Росрыболовстве заявили, что санкционное давление не затронуло рыбную отрасль. Соответствующее заявление глава профильного ведомства Илья Шестаков сделал в ходе сессии Восточного экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота". Чиновник пояснил, что из-за введенных недружественными станами ограничений "запаздывает" строительство кораблей, необходимых для работы отрасли. Однако ситуация остается стабильной.

По отрасли ситуация стабильная. Нас санкции, по сути дела, никак и не тронули. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Специалист заметил, что отметил, что строительство судов "запаздывает" по причине необходимости перепроектировать части объектов. Это нужно в целях поставок оборудования из дружественных стран.

Росрыболовство предлагает провести экспедиции в Африку для изучения рынка.

Фото и видео: Восточный экономический форум