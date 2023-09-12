Росрыболовство предлагает провести экспедиции в Африку для изучения рынка

Илья Шестаков рассказал о возможностях Восточной Африки.

Росрыболовство предлагает коллегам провести две научно-исследовательские экспедиции в Восточную и Западную Африку для изучения возможностей наращивания для страны объемов добычи рыбной продукции. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии Всероссийского экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота" сделал глава ведомства Илья Шестаков. Эксперт добавил, что у нашего государства имеются все возможности для роста объемов добыч биологических водных ресурсов. В частности, речь идет о минтае, иваси.

\Сейчас по итогам саммита "Россия-Африка" готовится перечень поручений. Мы предлагаем туда внести поручение, чтобы осуществить две научно-исследовательские экспедиции в Восточную Африку, в Западную Африку, чтобы мы понимали какой ресурс там есть. Илья Шестаков, глава Росрыболовство

Эксперт добавил, что Африка является сложным регионом, так как не совсем понятно, что именно там происходит с местной портовой инфраструктурой. Однако все равно в ведомстве считают, что территория обладает "большой перспективой".

Росрыболовство попросило ФАС провести анализ цен на транспортные услуги в лососевую путину.

Фото и видео: Восточный экономический форум