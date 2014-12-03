Росрыболовство попросило ФАС провести анализ цен на транспортные услуги в лососевую путину

Росрыболовство попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проанализировать стоимость услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины, происходящей на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков.
Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <…> Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, чтобы проанализировать формирование стоимости...
Илья Шестаков, глава Росрыболовства
Эксперт считает, что факторы, которые влияют на рост стоимости - это тарифы в морских портах, сезонное завышение цен операторов подвижного состава. Однако в профильном ведомстве заметили, что уверены в том, что у властей есть возможность по тому, чтобы стоимость доставки продукции в пиковые периоды была выровнена.
Путин отметил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава.
Фото и видео: Правительство России
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