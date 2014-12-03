Росрыболовство попросило ФАС провести анализ цен на транспортные услуги в лососевую путину

Илья Шестаков рассчитывает на то, что получится выровнять стоимость на рыбную продукцию.

Росрыболовство попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проанализировать стоимость услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины, происходящей на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал руководитель профильного ведомства Илья Шестаков.

Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <…> Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, чтобы проанализировать формирование стоимости... Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Эксперт считает, что факторы, которые влияют на рост стоимости - это тарифы в морских портах, сезонное завышение цен операторов подвижного состава. Однако в профильном ведомстве заметили, что уверены в том, что у властей есть возможность по тому, чтобы стоимость доставки продукции в пиковые периоды была выровнена.

Путин отметил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава.

Фото и видео: Правительство России