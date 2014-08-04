В Росрыболовстве заявили, что РФ отстаивает право на вылов рыбы в конвенционных районах

Глава ведомства считает, что борьба за водные ресурсы будет усиливаться.

Россия отстаивает право на вылов рыбы в конвенционных районах. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках выступления на сессии Восточного экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота".

По его словам, борьба за водные ресурсы будет усиливаться. Глава ведомства добавил, что России пытаются ограничить промысел в конвенционных районах.

Выход какой – просто взять и выйти. Да, это вызовет большие сложности с осуществлением промысла. Но в принципе, возможность у нас такая есть. Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Ранее в Росрыболовстве заявили, что санкции не затронули рыбную отрасль.

Видео: Восточный экономический форум