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В Росрыболовстве заявили, что РФ отстаивает право на вылов рыбы в конвенционных районах

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Глава ведомства считает, что борьба за водные ресурсы будет усиливаться.

Россия отстаивает право на вылов рыбы в конвенционных районах. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках выступления на сессии Восточного экономического форума "Мировой океан: глобальные возможности для российского флота".

По его словам, борьба за водные ресурсы будет усиливаться. Глава ведомства добавил, что России пытаются ограничить промысел в конвенционных районах.

Выход какой – просто взять и выйти. Да, это вызовет большие сложности с осуществлением промысла. Но в принципе, возможность у нас такая есть.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства

Ранее в Росрыболовстве заявили, что санкции не затронули рыбную отрасль.

Видео: Восточный экономический форум

Теги: илья шестаков, росрыболовство, россия, рыба
Категории: Лента новостей, Новости России,

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