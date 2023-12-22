Смена имени не помогла иностранцу избежать наказания за убийство петербуржца в 2000 году

Обвиняемый более 7 лет проведёт в колонии.

В Петербурге иностранца приговорили к реальному сроку за убийство мужчины в 2000 году. Подробности сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, 48-летний иностранец обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Было установлено, что мужчина в период с 22 по 23 апреля 2000 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил руками петербуржца. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

После совершения преступления фигурант скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. В своей стране он в ноябре 2000 сменил имя, затем вновь вернулся на территорию России.

В июне 2022 года подозреваемый был задержан в Екатеринбурге и этапирован в Петербург, где привлечен к уголовной ответственности. Коллегия присяжных вынесла единодушный обвинительный вердикт.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv