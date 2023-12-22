Петербуржца оштрафовали за изображение свастики

Обвиняемый добавил, что рисовал свастику в состоянии алкогольного опьянения.

Невский районный суд Петербурга оштрафовал жителя Северной столицы за изображение свастики на листовке со стихотворением, посвященном участникам СВО. Горожанину придется заплатить за хулиганство тысячу рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. Свой поступок он не смог объяснить. Обвиняемый добавил, что рисовал свастику в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что в Пикалево возбудили уголовное дело по факту травмирования 17-летней при падении наледи.

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Фото: Piter.tv