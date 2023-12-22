В Ленобласти задержали подозреваемого в причастности к убийствам в 90-х годах адвоката

Напомним, в феврале и марте 2024 года в ходе раскрытия преступлений прошлых лет сотрудники регионального управления уголовного розыска задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, и восьмерых его подельников.

В одном из домов по улице Садовая в деревне Глинка Тосненского района задержали еще одного причастного к убийствам в 90-х годах 54-летнего жителя Петербурга, который работает адвокатом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 26 марта.

Напомним, в феврале и марте 2024 года в ходе раскрытия преступлений прошлых лет сотрудники регионального управления уголовного розыска задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, и восьмерых его подельников. Они расправились со своими же двумя "коллегами" из-за кражи денег из "общака", с 51-летним криминальным "авторитетом", 40-летним лидером другой группировки и молодой девушкой.

Полицейские установили еще один факт расправы над местным жителем 1972 года рождения, который произошел в августе 2000 года. Тогда же прокуратура Центрального района возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Сегодня, 26 марта, оперативная группа Главка по месту жительства в Глинке задержала 54-летнего адвоката. После этого удалось воссоздать полную картину случившегося. Стало известно, что мужчина осуществлял сбор и предоставление информации об убитом заказчику, организатору и исполнителю преступления.

Все участники банды были заключены под стражу. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мурино задержан подозреваемый в ограблении прохожего на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.TV