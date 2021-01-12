Преступление было совершено 11 лет назад.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в организации заказного убийства, произошедшего еще 11 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти сегодня, 7 сентября.

Преступление было совершено в мае 2012 года в городе Пикалево Ленобласти. На месте обнаружили тело гендиректора одной из ритуальных фирм с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Тогда возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

В июле 2023-го в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция получила информацию о возможной причастности к убийству троих ранее судимых мужчин. Одного из них задержали в Северной столице, другого – в Севастополе, а третий отбывает наказание за другое преступление.

Предполагаемый заказчик убийства найден в Сестрорецке. Ему предъявлено обвинение в организации убийства соответственно.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад.

Фото: Piter.TV