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Глыба льда упала на голову 17-летней петербурженки. Бастрыкин поручил по данному факту провести проверку
Сегодня, 20:13
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Глыба льда упала на голову 17-летней петербурженки. Бастрыкин поручил по данному факту провести проверку

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Несовершеннолетняя получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

В субботу, 17 февраля, на голову 17-летней петербурженки упала наледь с крыши здания на набережной реки Фонтанки. По данному факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, рассказали в пресс-службе комитета.

Несовершеннолетняя получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь. В ГСУ СК РФ по Петербургу организована процессуальная проверка. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Василеостровском районе на машину упали две глыбы льда.

Фото: Piter.TV

Теги: александр бастрыкин, глыба льда упала на человека
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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