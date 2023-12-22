Глыба льда упала на голову 17-летней петербурженки. Бастрыкин поручил по данному факту провести проверку

Несовершеннолетняя получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

В субботу, 17 февраля, на голову 17-летней петербурженки упала наледь с крыши здания на набережной реки Фонтанки. По данному факту глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, рассказали в пресс-службе комитета.

Несовершеннолетняя получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь. В ГСУ СК РФ по Петербургу организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

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