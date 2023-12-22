В Василеостровском районе на машину упали две глыбы льда

Находившиеся в авто люди не пострадали.

Днем в четверг, 25 января, на автомобиль петербуржца при въезде во двор с крыши дома 10 по 21-й линии Васильевского острова в Петербурге упали две глыбы льда. Об этом потерпевший сообщил в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Первая глыба разбила лобовое стекло машины, после этого весь салон был в мелких осколках. Вторая – ударилась о багажник и отлетела в сторону. На кузове есть вмятины. Находившиеся в авто люди не пострадали.

Кроме того, автор видео отметил, что с других частей дома во дворе свисало еще несколько глыб. Судя по кадрам, под ними также стояли машины.

Такая вот история: заехал во двор на работу, разнесло всю машину. Автор видео

Ранее мы рассказывали о том, что с крыши дома по улице Жуковского мужчине на голову упала сосулька.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург