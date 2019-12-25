Растения из садов-трансформеров Васильевского острова пересадят в парки Петербурга

Специалисты разобрали композиции и распределили растения по новым адресам.

В Санкт‑Петербурге демонтировали временные сады‑трансформеры, которые летом украшали Васильевский остров. Как рассказали в Комитете по благоустройству, все деревья и кустарники переместили в городские парки и скверы, где они продолжат расти.

Всё лето зелёные композиции радовали жителей и гостей города. Растения можно было увидеть возле ледокола "Красин", на спуске Университетской набережной, а также на Менделеевской линии — рядом с памятником М. В. Ломоносову.

С приходом холодов специалисты разобрали инсталляции и распределили растения по новым локациям. Так, сливолистные боярышники с шаровидной кроной, которые росли на Менделеевской линии, теперь будут украшать Опочининский, Шкиперский и Камский сады, а также парк Декабристов. Метельчатые гортензии сорта Hercules нашли новое место в сквере Пироцкого на Кирочной улице.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге до конца года появятся более 50 общественных пространств.

Фото: Комитет по благоустройству