С крыши дома по улице Жуковского мужчине на голову упала сосулька

Его госпитализировали в Мариинскую больницу с сотрясением мозга.

В Петербурге мужчине на голову рухнула сосулька с фасада дома 57 по улице Жуковского. Об этом 23 января пишет tg-канал "Топ новости Петербурга.

От сосульки пострадал 25-летний иностранец. Его госпитализировали в Мариинскую больницу с сотрясением мозга.

Напомним, что вторник в Петербург пришла оттепель. Сектор атлантического циклона, названного немецкими метеорологами "Ирис", принес в город ветреную погоду и температуру воздуха +2…+4 градуса.

Ранее на Piter.TV: на Суворовском проспекте 7-летней девочке на голову упала сосулька.

Фото: Piter.TV