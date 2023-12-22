С крыши дома по улице Жуковского мужчине на голову упала сосулька

В Петербурге мужчине на голову рухнула сосулька с фасада дома 57 по улице Жуковского. Об этом 23 января пишет tg-канал "Топ новости Петербурга.
От сосульки пострадал 25-летний иностранец. Его госпитализировали в Мариинскую больницу с сотрясением мозга.
Напомним, что вторник в Петербург пришла оттепель. Сектор атлантического циклона, названного немецкими метеорологами "Ирис", принес в город ветреную погоду и температуру воздуха +2…+4 градуса.
Ранее на Piter.TV: на Суворовском проспекте 7-летней девочке на голову упала сосулька.
Фото: Piter.TV
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