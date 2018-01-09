На улице Жуковского в Петербурге ограничат движение

Это связано с ремонтными работами.

С пятницы, 21-го июня, в Петербурге начинают ремонтировать улицу Жуковского от Литейного проспекта до Лиговского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Работы выполнит ЗАО "АБЗ-Дорстрой" по заказу СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Подрядчик отремонтирует 16,39 тыс. кв. м проезжей части улицы, а также 2,63 тыс. кв. м тротуара.

В связи ремонтом дорожного покрытия в центре ограничат движение транспорта.

С 21 по 26 июня движение будет ограничено по улице Жуковского от Литейного проспекта до Лиговского проспекта, без перекрестков с улицей Маяковского и улицей Восстания.

С 27 по 30 июня движение будет запрещено по улице Жуковского от Литейного проспекта до улицы Маяковского, включая перекресток с ул. Чехова; от улицы Маяковского до улицы Восстания; от улицы Восстания до Лиговского проспекта, включая перекресток с ул. Радищева.

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