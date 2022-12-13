  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Жуковского горела кухня в коммунальной квартире
Сегодня, 15:55
115
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Жуковского горела кухня в коммунальной квартире

0 0

С огнем отправились бороться 17 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня, 29 января, в Центральном районе произошел пожар. На улице Жуковского в доме № 10 горела кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 14:25. В семикомнатной квартире огонь распространился по площади 10 "квадратов".

С огнем отправились бороться 17 спасателей и четыре спецмашины. Они справились за 30 минут. 

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в парке Сосновка женщина избила незрячую, заявив, что "слепые должны сидеть дома".

Фото: Piter.tv

Теги: горит коммуналка, горит кухня, мчс, пожар на улице жуковского, спасатели, улица жуковского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии