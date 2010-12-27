Мужчина на кроссовере "залетел" в продуктовый магазин

Сообщений о пострадавших не поступало.

Утром 21-го июня в центре Петербурга водитель на черном кроссовере на скорости врезался в продуктовый магазин. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель иномарки залетел в магазин с шавермой на пересечении улицы Марата и Боровой улицы.

Кроме того, по пути кроссовер задел еще один автомобиль. Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее Piter.TV сообщил о ДТП на трассе "Скандинавия". Среди погибших - лось и водитель.

Фото: Telegram "Мегаполис Санкт-Петербург", vk.com/spb_today