В Ленобласти сбивший лося водитель погиб под колесами другого авто

Лось оказался сбит дважды

В четверг, 20-го июня, на 73 км трассы "Скандинавия" водитель сбил лося, вышел из машины и был сбит другой машиной. Мужчина скончался. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 23:20, когда автомобилисту попался под колеса лось. Водитель вышел из транспортного средства на обочину, там его сбила другая машина. Она наехала на дикое животное, которое лежало на проезжей части, справиться с управлением не удалось. Мужчина 60-ти лет умер от полученных травм.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на участке трассы "Скандинавия" обвалились скалы.

Фото: pixabay.com