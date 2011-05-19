Многокилометровая пробка собралась на Мурманском шоссе из-за ДТП с лосём

К сожалению, лесное животное погибло.

Авария с участием лося произошла на Мурманском шоссе на выезде из Санкт-Петербурга в сторону Ленинградской области. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, легковой автомобиль сбил дикое животное в районе АЗС.

По предварительной информации, у автомобиля повреждены бампер и капот, люди не пострадали. К сожалению, лось погиб на месте происшествия. Видео с места происшествия появилось в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Инцидент усугубил и без того сложную дорожную ситуацию на трассе. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробка в сторону Ленинградской области растянулась на несколько километров. Ранее на Мурманском шоссе уже велись дорожные работы, что ограничивало пропускную способность трассы. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты или быть готовыми к длительному ожиданию в пробке.

Видео и фото: ВК-сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"; скриншот Яндекс.Карты