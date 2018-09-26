На 30-м километре трассы "Скандинавия" обвалились скалы

Легковые автомобили добирались до границы с Финляндией через Каменногорск.

На участке Выборг - Светогорск трассы А-181 "Скандинавия" обвалились скалы. Движение было временно закрыто. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре произошло при производстве буровзрывных работ. Они проводятся в рамках капитального ремонта участка автодороги Выборг - Светогорск с 24-го по 40-й километр. После обвала сошло 1600 кубов скальной породы и 3-4 тысячи кубов песка.

Подъезд к МАПП Светогорск был недоступен около часа. Легковые автомобили добирались до границы через Каменногорск. На данный момент реверсивное движение восстановлено.

Пострадавших нет.

Фото: Piter.TV