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На 30-м километре трассы "Скандинавия" обвалились скалы
Сегодня, 15:16
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nadezhda_sib

На 30-м километре трассы "Скандинавия" обвалились скалы

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Легковые автомобили добирались до границы с Финляндией через Каменногорск.

На участке Выборг - Светогорск трассы А-181 "Скандинавия" обвалились скалы. Движение было временно закрыто. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре произошло при производстве буровзрывных работ. Они проводятся в рамках капитального ремонта участка автодороги Выборг - Светогорск с 24-го по 40-й километр. После обвала сошло 1600 кубов скальной породы и 3-4 тысячи кубов песка. 

Подъезд к МАПП Светогорск был недоступен около часа. Легковые автомобили добирались до границы через Каменногорск. На данный момент реверсивное движение восстановлено. 

Пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV

Теги: обвал скалы, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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