В Петербурге 23 января температура превысит климатическую норму

Температура воздуха 23 января в Петербурге +2…+4 градуса.

Во вторник погоду в Северной столице сформирует тёплый сектор атлантического циклона, названного немецкими метеорологами "Ирис".

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в такой ситуации в регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможен гололёд. Температурный фон существенно превысит климатическую норму. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 января составляет +3,9 градуса и установлен в 2002 году.

Температура воздуха 23 января в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. В среду ожидается мокрый снег с дождем и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv