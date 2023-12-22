  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 23 января температура превысит климатическую норму
Сегодня, 8:00
135
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 23 января температура превысит климатическую норму

0 0

Температура воздуха 23 января в Петербурге +2…+4 градуса.

Во вторник погоду в Северной столице сформирует тёплый сектор атлантического циклона, названного немецкими метеорологами "Ирис".

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в такой ситуации в регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможен гололёд. Температурный фон существенно превысит климатическую норму. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 января составляет +3,9 градуса и установлен в 2002 году.

Температура воздуха 23 января в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. В среду ожидается мокрый снег с дождем и +1…+3 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии