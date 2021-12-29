Ледяная глыба рухнула с крыши дома на стекла автомобиля петербуржца и разбила переднее окно

Житель Северной столицы решил разобраться в ситуации. Сейчас он ищет свидетелей случившегося.

В Банном переулке на автомобиль петербуржца рухнула ледяная глыба. Горожанин ищет свидетелей инцидента. Об этом он сообщил в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам жителя Северной столицы, неприятная ситуация произошла возле дома № 17 по Загородному проспекту. Кусок льда, свалившийся с кровли одного из зданий, разбил окна машины.

Некоторые горожане посетовали на плохую уборку в Петербурге. Но есть и те, кто не поддержал водителя.

Во народ ленивый, была бы ваша воля, вы бы в подъезд заезжали и у дверей квартир парковались. Знают же, что опасно сейчас так ставить... Но ведь не пройти нам лишние метры! Мне вот от стоянки 10 минут идти. Зато ничего не упадет. А халявщики и ленивцы должны понести наказание. Пользователь ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Беглов назвал причину плохой уборки снега в городе. Градоначальник успокаивает, что проблема постепенно решается, в работе задействована техника, улицы убирают дворники.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург