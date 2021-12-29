Беглов назвал причину плохой уборки снега в городе

Выяснилось, что трудности связаны с реформированием системы уборки улиц.

В Смольном рассказали, почему в Петербурге в этом году не справляются с очищением дворов и улиц от снега. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, этой зимой власти города на Неве решили применить экологичный подход к решению вопроса. Сейчас власти налаживают новую систему.

Представитель власти отметил, что еще одной причиной плохой уборки снега стала погода. Этой зимой выпало много осадков, дороги покрылись льдом, затем началась оттепель.

Градоначальник успокаивает, что проблема постепенно решается, в работе задействована техника, улицы убирают дворники. По данным Смольного, прошлой зимой из Северной столицы вывезли 1,3 млн кубометров снега, а в этом году только за два месяца убрали 2,2 млн кубометров.

В Петербурге планируют изменить систему уборки дворов от снега и наледи. По словам председателя жилищного комитета города Олега Зотова, в этом году снежный коллапс в городе произошел из-за того, что ответственность за уборку улиц и дворов распределили сразу между десятком организаций. Реформа же подразумевает работу группы бюджетных предприятий.

Тем временем в Петербурге сохраняется проблема уборки снега на улицах, жалобы ежедневно появляются в социальных сетях. Ранее Piter.TV провел опрос на улицах Петербурга, чтобы узнать, как петербуржцы оценивают уборку снега в этом сезоне.

Жалуются петербуржцы и на большое количество мусора в городе. Почти 2 тыс. претензий оставили петербуржцы за январь.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 24 января обещают оттепель и морось.

Фото: Piter.tv