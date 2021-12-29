В Ленобласти 24 января обещают оттепель и морось

В регионе выпадет мокрый снег.

В понедельник, 24 января, в Ленобласти синоптики прогнозируют потепление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем выпадет мокрый снег, в большинстве регионов жители увидят морось. Дороги покроются льдом. Столбики термометров покажут в темное время суток -3...-8 градусов. Днем температура воздуха составит -4...+1 градусов. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полиция проводит проверку по факту нападения лошади на мальчика в Шуваловском парке.

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