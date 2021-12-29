Стало известно, что почти 2 тыс. жалоб на мусор оставили петербуржцы за январь

По мнению экспертов РЭО, причинами нарушений стал низкий уровень готовности Петербурга к переходу на новую систему обращения с ТКО.

В Петербурге 1814 жалоб направили горожане из-за стихийных свалок и нерегулярного вывоза отходов в систему "РЭО Радар". Об этом 20 января сообщает телеканал "360".

Причиной мусорного коллапса в городе стало подключение к системе Невского экологического оператора. Как рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, больше всего жалоб поступало из Невского, Приморского и Калининского районов. Далее в антирейтинге „замусоренных" районов Петербурга Выборгский (5,5%), Красносельский (3,95%) и Фрунзенский районы (3,25%).

На сегодняшний день по 386 обращениям уже есть решения. По мнению экспертов РЭО, причинами нарушений стал низкий уровень готовности Петербурга к переходу на новую систему обращения с ТКО. Регоператор не проверил наличие и объем контейнеров во дворах и не рассчитал необходимое количество техники.

Добавим, что представители РЭО осмотрели места, на которые поступало больше всего жалоб, и убедились, что контейнеры были переполнены мусором и крупногабаритными отходами.

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Фото: Piter.tv

