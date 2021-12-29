Стало известно, что в Ленобласти могут ввести штрафы за установку палаток вдоль Финского залива

Постоянная комиссия по законности и правопорядку поддержала просьбу сосновоборских депутатов о дополнительных мерах охраны местного ландшафта.

В среду, 19 января, стало известно, что в Ленобласти туристов могут начать штрафовать за установку палаток в муниципальных парках, в частности в прибрежной зоне вдоль берега Финского залива.

Как рассказали на странице Законодательного собрания 47-го региона в социальной сети "ВКонтакте", постоянная комиссия по законности и правопорядку поддержала просьбу сосновоборских депутатов о дополнительных мерах охраны местного ландшафта. Последние обеспокоены состоянием побережья Финского залива. В теплое время года — это место пользуется популярностью среди туристов.

В публикации уточнили, что "несмотря на то что территория носит статус парка, здесь разбивают палатки, портят деревья, оставляют после себя мусор, жгут костры, что категорически запрещено правилами пожарной безопасности".

Кроме этого, депутаты предлагают ввести административную ответственность за установку палаток в муниципальных садах и парках. Нарушителям грозят штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что проект областного закона "О внесении изменений в областной закон "Об административных правонарушениях" вынесен на рассмотрение постоянной комиссии по законности и правопорядку Ленобласти.

Ранее петербурженка отсудила у жилкомсервиса более 880 тыс. рублей за падение льда на машину. Представитель ЖКС не признал требований, заявив, что причина повреждений не подтверждена.

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