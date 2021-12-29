Петербурженка отсудила у жилкомсервиса более 880 тыс. рублей за падение льда на машину

Представитель ЖКС не признал требований, заявив, что причина повреждений не подтверждена/

В Петербурге Дзержинский районный суд взыскал с Жилкомсервиса №3 Центрального района более 880 тыс. рублей в пользу петербурженки. На ее автомобиль упала наледь.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, 25 февраля, по словам пострадавшей, она припарковала Hyundai Creta у дома 13/48 по Потемкинской улице. После того, как петербурженка вернулась, обнаружила, что на ее машину упал снег и наледь с крыши указанного дома.

Так, женщина попросила взыскать с УК 458 тыс. рублей – стоимость ремонта, 59 375 рублей за утрату товарной стоимости и неустойку в размере 517 761 рублей за невыполнение требований потребителя. Кроме этого, компенсацию морального вреда 100 000 рублей, а также штраф в размере 50 процентов от присужденных сумм.

Представитель ЖКС не признал требований, заявив, что причина повреждений не подтверждена. Однако свидетели подтвердили это. Один рассказал, что припарковал автомобиль и не успев войти в парадную, услышал громкий звук. Он увидел, что что соседская машина повреждена, а рядом валяются куски льда. Другой свидетель также подтвердил историю и добавил, что уборка крыши зимой велась крайне плохо, крышу не убирали в течение двух недель до происшествия.

В результате суд взыскал с ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района" в пользу истицы 884 491 рубль.

Ранее петербурженка отсудила у магазина 100 тысяч рублей за сломанную ногу. Входные двери придавали ногу женщины.

Фото: Piter.tv

