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Петербурженка отсудила у магазина 100 тысяч рублей за сломанную ногу
Сегодня, 11:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка отсудила у магазина 100 тысяч рублей за сломанную ногу

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Входные двери придавали ногу женщины.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы к магазину CASTORАМA на Пулковском шоссе. Женщина требовала компенсации морального вреда за сломанную ногу. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Установлено, что входные двери придавали ногу женщины. После случившегося пострадавшей потребовалась помощь медиков. У нее диагностировали перелом ноги. После наложения гипса петербурженка проходила долгую реабилитацию.

В досудебном порядке магазин возместил женщине более 170 тысяч рублей на лечение и восстановление. Однако она потребовала еще 100 тысяч моральной компенсации. Суд удовлетворил иск петербурженки.

Ранее мы писали, что петербурженка получила 215 тысяч рублей за травмы из-за падения на обледенелой лестнице.

Фото: Piter.TV

Теги: моральная компенсация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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