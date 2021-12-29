Петербурженка отсудила у магазина 100 тысяч рублей за сломанную ногу

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск местной жительницы к магазину CASTORАМA на Пулковском шоссе. Женщина требовала компенсации морального вреда за сломанную ногу. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Установлено, что входные двери придавали ногу женщины. После случившегося пострадавшей потребовалась помощь медиков. У нее диагностировали перелом ноги. После наложения гипса петербурженка проходила долгую реабилитацию.
В досудебном порядке магазин возместил женщине более 170 тысяч рублей на лечение и восстановление. Однако она потребовала еще 100 тысяч моральной компенсации. Суд удовлетворил иск петербурженки.
Ранее мы писали, что петербурженка получила 215 тысяч рублей за травмы из-за падения на обледенелой лестнице.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все