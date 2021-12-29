Петербурженка получила 215 тысяч рублей за травмы из-за падения на обледенелой лестнице

Деньги были выплачены в качестве моральной компенсации.

Петербурженка добилась компенсации за неудачное падение на лестнице гипермаркета. Женщина получила многочисленные травмы и долго реабилитировалась. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов по Петербургу.

В результате падения у пострадавшей была закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом обеих костей левого предплечья. Женщина обратилась у судебным приставам, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с виновников. Сумма, указанная в иске — 215 тысяч рублей. Компания выплатила долг только после того, как приставы запретили ей совершать регистрационные действия в отношении автотранспортных средств. На данный момент сумма получена в полном объеме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец отсудил у ЖКС 400 тысяч рублей за поврежденную машину из-за плохой уборки снега.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Ирина Бутко